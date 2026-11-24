Махонин провел заседание оперштаба по топливу после повреждения объекта ТЭК в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл заседание оперативного штаба по топливу. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава региона сообщил, что накануне был повреждён один из объектов топливно-энергетического комплекса. При этом в Прикамье достаточно запасов топлива для стабильной работы АЗС, также создан запас зимнего дизеля для экстренных служб, коммунального хозяйства и общественного транспорта.

Дмитрий Махонин поручил министерству транспорта и министерству промышленности и торговли держать ситуацию на личном контроле.

23 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о сбитии 56 вражеских беспилотников над территорией края. Повреждения получили несколько объектов на промышленных площадках. Один человек погиб, двое получили легкие осколочные ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.