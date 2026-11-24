В центре Екатеринбурга построят ледяной городок "Энергия РМК"

Этой зимой в центре Екатеринбурга у Падел-арены РМК появится ледяной городок. Он станет новой площадкой (на этот раз в центре города) большого зимнего фестиваля "Энергия РМК", который уже второй год подряд пройдёт в спортивном квартале "Архангел Михаил".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в парке на улице Большакова ледяной городок будет стилизован под дымковскую игрушку – один из узнаваемых символов русского народного искусства. На полутора тысячах квадратных метров расположатся горки, лабиринты, чаши-ловушки, чумы и ледяные скульптуры в виде лесных зверей.

"Все ледяные элементы будут оснащены специальной световой лентой, и по вечерам городок будет переливаться разными цветами, даря всем гостям ощущение новогодней сказки. А в центре лабиринта мы установим красавицу ёлку, так что дети смогут придумывать различные игры, находя путь к ней", - рассказала организатор фестиваля "Энергия РМК" Елена Конева.

Ледяной городок возле Падел-арены РМК на перекрёстке Шейнкмана – Большакова откроется в конце декабря.

Напомним, что в спортивном квартале "Архангел Михаил" планируется работа семи развлекательных и спортивных площадок фестиваля "Энергия РМК" для гостей всех возрастов. Там будет ледяной городок и каток для самых маленьких, горка высотой с девятиэтажный дом, большой каток, корт для профессионального хоккея, а также зона для экстремальных видов спорта.