Производство еды в многоквартирных домах готовятся запретить

Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение новые санитарные требования к доставке готовой еды. Проект включает запрет на производство упакованной продукции в многоквартирных домах даже на нежилых этажах и обязательное лабораторное обоснование срока годности более суток.

Необходимость реформы обусловлена тем, что рынок растет на 30% в год, а проверки показывают низкое качество продукции: в 2025 году более 60% отобранных образцов не соответствовали санитарным нормам, в ряде случаев была обнаружена опасная микрофлора. Новые правила не затронут кулинарные отделы магазинов и общепит, для которых с 1 сентября 2026 года действует обновленный СанПиН.

Ранее сенаторы предложили обязать сервисы доставки проверять у поставщиков регистрацию, разрешительные документы и историю нарушений, сделав платформы ответственными за сделки с нарушителями. Цель этих мер — внедрение принципов платформенного регулирования для усиления контроля над многомиллиардным рынком и защиты потребителей.