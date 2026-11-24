Трамп лично лоббировал возвращение Хуанга в Nvidia

Власти США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Джей ди Вэнса добивались возвращения Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia.

Лоббирование шло 48 часов. По данным источников The Wall Street Journal (WSJ), глава государства вел переговоры с советом директоров компании разными способами, в том через представителей.

Генпрокурор Тодд Бланш заверил Дональда Трампа и Джей ди Вэнса, что Минюст не ведет расследований в отношении Дженсена Хуанга и не располагает доказательствами нарушения им законов или угрозы национальной безопасности с его стороны.

Чиновники передали эту информацию членам совета Nvidia. Дональд Трамп считал возвращение Дженсена Хуанга необходимым для восстановления рынка, пишет "Ъ". В итоге совет директоров вернул Хуангу все прежние посты.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Nvidia информации о возможных поставках передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай. Министр финансов страны Скотт Бессент сообщил, что власти связались с временным руководством компании, ведущими членами совета директоров и их юристами. Руководству страны "действительно нужны ответы".