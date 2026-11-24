Артём Жога: Очень нужна и важна поддержка депутатов-ветеранов СВО старшими коллегами

Уральский полпред Артём Жога провёл заседание окружного Совета законодателей. Центральной темой стало взаимодействие региональных парламентов и местной власти.

Во всех регионах округа уже налажена система такой работы. При местных парламентах действуют советы, помогающие координировать действия с депутатами городов и районов. Из положительного опыта сотрудничества – проведение для депутатов стажировок в региональных парламентах.

Сегодня среди депутатов регионов Уральского федерального округа – 173 участника специальной военной операции. Большинство из них, 154 человека, работают на муниципальном уровне, а в региональные парламенты избраны 16 бойцов. Еще трое представляют Уральский федеральный округ в Госдуме.

На заседании выступил участник спецоперации из Челябинской области Данила Шашков. После возвращения обучился на программе "Герои Южного Урала", занимается тренерской работой с детьми, избран депутатом городской думы Миасса. Он предложил организовать площадку для общения депутатов-участников СВО из Уральского федерального округа. Полпред поддержал инициативу, поручил проработать формат работы и организовать встречу в 2027 г., сообщает пресс-служба полпредства.

"Помню, что на старте моей работы в Народном Совете ДНР помощь старших коллег была для меня очень важна. Поэтому предложил организовать для депутатов-участников СВО стажировки в региональных парламентах. Это поможет защитникам Отечества перенять опыт и грамотно делать первые шаги в политике", - написал Артём Жога в своём канале в "Максе".