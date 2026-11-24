Есть правильно: эксперты Авито поделились советами по грамотному выбору нутрициолога

Новый год – это часто новые цели, обещания себе заняться спортом, начать правильно питаться и в целом сфокусироваться на здоровье. Особенно часто люди задумываются об этом на третий-четвертый день праздников, когда оливье, селедка под шубой и просмотр праздничных фильмов уже надоели, хочется больше движения, свежих овощей и фруктов. Закрыть все потребности в составлении сбалансированного рациона и определить реалистичные цели на год поможет специалист по питанию – нутрициолог.

Онлайн-платформы вроде Авито Услуг упрощают поиск специалистов, в том числе и нутрициологов. Но как сделать выбор и найти надежного эксперта, ведь объявлений представлены тысячи? Что искать в объявлении, какие вопросы задать до записи и как понять, что консультация прошла с пользой? Об этом рассказали нутрициолог, эксперт Авито Услуг Наталия Кудинова и Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений “Красота” и “Здоровье” на Авито Услугах.

С чем можно обратиться к нутрициологу

По данным опроса Авито Услуг восемь из десяти россиян ставят перед собой на 2027 цели, связанные со здоровым образом жизни. При этом 36% опрошенных допускают, что в новом году обратятся к нутрициологу. Среди популярных планов — скорректировать вес (28%), сформировать здоровый рацион и начать больше двигаться (25%), изменить пищевые привычки (24%), например, сократить потребление сладкого, газировок и фастфуда.

Поводом для консультации может стать и вполне бытовая задача. Например, после смены работы стало трудно вовремя обедать, а после переезда приходится заново продумывать, какие продукты покупать и что из них готовить. Нутрициолог может помочь разобраться, как выстроить режим питания, сделать рацион разнообразнее или спланировать меню на рабочую неделю.

«Перед поиском нутрициолога стоит сформулировать, какая помощь вам нужна. Если хотите разобрать привычный рацион, вам может подойти разовая консультация. Если планируете постепенно менять пищевые привычки, посмотрите, предлагает ли специалист сопровождение. Уточните, что входит в стоимость, как часто вы будете встречаться и можно ли задавать вопросы между консультациями», – комментирует Игорь Санников, руководитель категорий «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

Что спросить у нутрициолога до первой консультации

Как отмечает нутрициолог и эксперт Авито Услуг Наталия Кудинова, начать стоит с двух вопросов – где специалист учился и работал ли он с запросами, похожими на ваш. Нутрициологу важно понимать основы физиологии и биохимии, знать, как устроены пищеварение и обмен веществ. О подготовке специалиста можно судить и по тому, как он объясняет свои решения. Если вам сразу предлагают готовое меню, спросите, как при его составлении учтут ваши предпочтения, график и бюджет.

«Хороший знак, если специалист сначала спрашивает вас о привычках и образе жизни, а только потом предлагает обсудить, что стоит изменить в питании. Попросите объяснить, почему он дает именно такой совет и на каких данных он основан. Важно и то, насколько рекомендация вам по силам. Если в будни у вас есть полчаса на приготовление ужина, это стоит учесть, когда вы обсуждаете меню», — говорит нутрициолог Наталия Кудинова.

Отдельно стоит обратить внимание на обещания в объявлении и при первом общении. Задача нутрициолога — помочь с рационом и пищевыми привычками. Если запрос требует диагностики или лечения, специалист должен порекомендовать обратиться к врачу. Обещания вылечить заболевание с помощью питания или БАДов, гарантировать снижение веса к конкретной дате — повод насторожиться. Вопросы стоит задать и в том случае, если специалист без объяснений советует исключить целую группу продуктов, например все молочные продукты или фрукты.

Как отмечает Наталья, грамотный нутрициолог опирается на научные данные и учитывает особенности конкретного человека: его образ жизни, физическую активность, пищевые привычки, цели и состояние здоровья. Универсальных рационов и советов по питанию не существует.

На что обратить внимание в профиле специалиста

Отзывы полезнее читать с учетом своей задачи. Если вы ищете сопровождение на несколько месяцев, особенно информативны комментарии, в которых клиенты рассказывают, как проходила работа после первой встречи. Отвечал ли специалист на вопросы? Помогал ли подобрать другие блюда, если предложенное меню оказалось слишком дорогим или сложным в приготовлении?

По совету Игоря Санникова, стоит прочитать и ответы специалиста на критические отзывы. Один недовольный комментарий мало что говорит сам по себе. Гораздо показательнее, повторяется ли одна и та же претензия у разных людей и как специалист на нее реагирует — обсуждает, что пошло не так, предлагает решение или переходит на личности. На Авито Услугах в профиле или объявлении также можно увидеть отметки «Надежный исполнитель», «Документы проверены» и «Реквизиты проверены» – они дают дополнительную информацию об исполнителе.

На первой консультации

Перед встречей вспомните, что вы обычно едите и пьете в течение дня. Постарайтесь описать обычный будний день, включая перекусы, пропущенный обед или поздний ужин. Подумайте, что вам хотелось бы изменить и что до сих пор мешало это сделать. На консультации специалист уточнит вашу цель, расспросит о графике работы, сне, физической активности и пищевых привычках. Стоит также рассказать о хронических заболеваниях, аллергиях, пищевой непереносимости, лекарствах и добавках, которые вы принимаете. Эта информация важна в том числе для того, чтобы понять, с какими вопросами следует обратиться к врачу.

Затем вы вместе разберете привычный рацион. Например, специалист может обратить внимание на то, насколько разнообразно вы питаетесь, какие продукты служат источниками белка, как часто в меню бывают овощи и другие продукты, содержащие клетчатку. В конце встречи стоит договориться, с каких изменений вы начнете и как поймете, что они вам подходят.

«После первой консультации человеку должно быть понятно, что он может сделать уже завтра. Если основная сложность в том, что в рабочие дни вы регулярно пропускаете обед, с этого и стоит начать. Обсудите, сколько времени у вас есть на перерыв, где вы обычно едите и какой вариант впишется в ваш день», — отмечает Наталия Кудинова.

Как понять, что сопровождение приносит пользу

После первой встречи рекомендации постепенно внедряют в повседневную жизнь. На следующих консультациях нутрициолог и клиент обсуждают, что удалось изменить, с какими трудностями столкнулся человек и насколько комфортно ему придерживаться плана. Если на приготовление предложенных блюд уходит весь вечер, об этом стоит сказать прямо. Специалист поможет подобрать более простые варианты. Если из-за сменного графика неудобно есть в одно и то же время, можно вместе пересмотреть режим.

«Один из признаков, что работа приносит пользу, — со временем вы все чаще можете обойтись без подсказки. Например, сами решаете, чем заменить продукт в привычном блюде или что выбрать на обед, если день пошел не по плану. Такие навыки остаются с человеком и после завершения консультаций», — комментирует Наталия Кудинова.

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