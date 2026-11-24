Госдума поддержала особый порядок банкротства для военных

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно одобрили законопроект о специальном механизме банкротства для военнослужащих - участников спецоперации. Документ внесли в парламент по инициативе правительства. Он позволит военным закрыть долги перед кредиторами на сумму до 10 млн рублей.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что государство не потратит на эту меру бюджетные деньги - расходы лягут на кредиторов. Об этом парламентарий рассказал в комментарии изданию "Ведомости".

Воспользоваться новым порядком смогут военные, у которых процедура банкротства началась до 1 ноября 2026 года. Главное условие - после того как закон вступит в силу, им нужно заключить контракт на военную службу минимум на год.

Чтобы сохранить имущество стоимостью до 10 млн рублей, военнослужащему надо подать в арбитражный суд ходатайство - тогда эти активы не будут продавать. Остальное имущество выставят на торги, а вырученные деньги отдадут кредиторам. При этом не получится списать долги по алиментам, зарплатам и выплатам за вред жизни и здоровью - эти обязательства останутся.