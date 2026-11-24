Вице-губернатора Мурманской области доставили в Москву

Первого вице-губернатора Мурманской области Оксану Демченко и министра региональной безопасности Артема Долгова доставили в Москву после следственных мероприятий в Мурманске. Об этом сообщил источник газеты "Известия".

Напомним, 23 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис был задержан по подозрению в хищении и растрате. Он также был доставлен в Москву.

Накануне в здании правительства Мурманской области прошли следственные действия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов приехали к дому в московском районе Хамовники, где расположена квартира Чибиса.

Ранее стало известно, что ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.