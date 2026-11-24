СМИ: Губернатора Чибиса "сдал" гендиректор "Мурманскводоканала" Мусатян

Озвучены подробности уголовного дела губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Расследование ряда экономических преступлений в Мурманской области началось в сентябре 2025 г. Ключевые показания о предполагаемой преступной деятельности главы региона дал задержанный в конце октября гендиректор "Мурманскводоканала" Андраник Мусатян. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

В ближайшие 48 часов Мещанский районный суд Москвы должен избрать губернатору меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Политик вину не признает, пишет РБК.

Чибис задержан 23 ноября. В МВД сообщили, что его задержание связано с делом о хищении 39 млн руб. и растрате более 1 млрд руб. на реконструкции дороги. Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в марте 2019 г. В сентябре 2019 г. его избрали главой региона.