Саркози вновь предстанет перед судом

Бывший президент Франции Николя Саркози вновь предстанет перед судом по обвинению в преступном сговоре, связанным с президентской кампанией 2007 года.

Как сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник, вынесено постановление о передаче в суд дела в отношении всех обвиняемых, в числе которых также супруга экс-главы государства Карла Бруни.

По данным следствия, предприниматель Зияд Такиеддин в ноябре 2020 года за денежное вознаграждение дал два интервью, в которых отказался от своих прежних показаний о ливийском финансировании предвыборной кампании экс-президента с целью снять обвинения с Саркози. Бруни, по версии прокуратуры, участвовала в финансировании услуг судебного исполнителя, который должен был официально зафиксировать отказ предпринимателя от обвинений в адрес Саркози, пишет ТАСС.

В конце сентября 2025 года Парижский уголовный суд признал экс-президента Франции виновным в преступном сговоре. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения (прокуратура настаивала на семи годах). В ноябре того же года он был освобожден из тюрьмы под судебный контроль.