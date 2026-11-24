В Крыму на десять дней введут ограничения подачи электроэнергии

В Крыму с 25 ноября на период не более 10 дней введут ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это связано с проведением противоаварийных работ, из-за которых мощность в электросетях будут снижать на 30%.

"Снижение мощности на 30 % запланировано с 8:00 до 21:00. Пик отключений – с 12:00 до 15:00. Обращаю внимание, что с 21:00 до 8:00 ограничений не будет", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.

Напомним, перебои начались после атак на энергообъекты полуострова в конце октября - начале ноября. Восстановительные работы идут, но систему пока не стабилизировали. Часть объектов ЖКХ перевели на резервные источники, в некоторых соцучреждениях поставили генераторы.