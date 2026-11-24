Министр обороны Норвегии призвал Киев уважать международное право после атаки на сухогруз

Союзники Украины призывают ее уважать международное право, а также их потребность в "стабильности в приграничных водах". Об этом заявил министр обороны Норвегии Туре Саннвик после нападения на российский сухогруз в Финском заливе, сообщает ТАСС.

По его мнению, Украина в противостоянии с РФ "должна действовать в рамках международного права".

"Поэтому мы обсуждаем с ними этот вопрос", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой.

"Мы также уделяем внимание тому, что они должны уважать нашу потребность в стабильности в приграничных районах", - добавил глава норвежского Минобороны, назвав диалог с Киевом по этому вопросу "конструктивным".

21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в "Максе", что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ, произошло нападение на грузовое судно с применением БПЛА. Оно следовало в Калининград. Позднее в Минтрансе уточнили, что это сухогруз "Спарта II". Его экипаж был эвакуирован, а само судно отбуксировано в Санкт-Петербург. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил об опасности распространения украинского конфликта на регион Балтийского моря.