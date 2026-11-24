В Прикамье на учебных сборах погиб 16-летний школьник

В посёлке Марковский Чайковского городского округа во время учебных сборов для школьников погиб 16-летний подросток. Об этом в своих соцсетях сообщил глава округа Алексей Агафонов.

По его словам, трагедия произошла сегодня. Подросток находился в комнате отдыха перед началом занятий и внезапно потерял сознание. Ему попытались оказать помощь на месте, но спасти не удалось.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким", - написал Агафонов.

На месте работают правоохранительные органы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. В округе также работает специальная комиссия под руководством краевого Министерства образования — профильные специалисты разбираются в ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края, Чайковская городская прокуратура организовала проверку по факту смерти подростка. В ходе надзорных мероприятий, в том числе, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении учебных сборов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На контроле также находятся результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.