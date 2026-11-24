Следком взял на контроль ситуацию с младенцем впавшим в кому в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств халатных действий в одном из медучреждений Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В социальных медиа сообщается, что в одном из перинатальных центров Тюмени в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожденный оказался в коме. Мать ребенка также сообщила о нарушениях при заполнении медицинских документов. Кроме того, упоминается о других случаях халатности при оказании услуг в данном учреждении.

Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ – халатность).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.