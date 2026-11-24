В России подготовили план по внедрению ИИ в экономику

Премьер‑министр Михаил Мишустин на стратегической сессии "Внедрение и регулирование искусственного интеллекта" сообщил, что в России завершили работу над проектом национального плана по интеграции технологий искусственного интеллекта в экономику.

Глава правительства отметил: план должен стать рабочим инструментом, который поможет укрепить позиции российских отраслей. Мишустин подчеркнул, что документ разрабатывали по поручению президента Владимира Путина - чтобы активнее применять цифровые решения в работе предприятий.

В плане прописали конкретные шаги, которые должны дать ощутимый результат. С помощью ИИ хотят повысить качество товаров и услуг, наладить более эффективные процессы на производстве и в управлении, а также сократить расходы - в том числе финансовые и административные.