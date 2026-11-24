МВД России объявило в розыск по уголовной статье основателя группы "Ляпис Трубецкой"

МВД России объявило в розыск по уголовной статье основателя группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, который приговорен к четырем годам колонии в Белоруссии, сообщает ТАСС.

По какой статье ведется розыск не уточняется.

В августе Минский городской суд заочно приговорил Сергея Михалка к четырем годам колонии. Ему инкриминированы публичное оскорбление президента республики и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности. Уголовное дело было рассмотрено в порядке специального производства, поскольку обвиняемый в 2020 году покинул территорию Белоруссии. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу "Ляпис Трубецкой" в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа Михалка ранее попала в черный список за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает на Украине.