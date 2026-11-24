Деятельность министерства курортов и туризма Кубани обсуждали на "парламентском часе" в ЗСК

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел заседание комиссии по взаимодействию с исполнительной властью. В ходе мероприятия были проанализированы итоги работы регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. В работе приняли участие сенаторы РФ, депутаты Госдумы от Краснодарского края, профильный министр Василий Воробьев и депутаты ЗСК.

Министр доложил, что за последние 10 лет курорты региона провели масштабные преобразования на пути к сервису мирового уровня и формату круглогодичного отдыха. Главным результатом этой работы стал рост турпотока в 1,5 раза: с 13,8 млн человек в 2014 году до 20,1 млн в 2024 году. В 2025 году, с учетом чрезвычайной ситуации, на Кубани побывали 18,1 млн туристов, а в текущем году по состоянию на 1 октября — почти 14,4 млн.

Эти показатели в значительной степени обеспечены расширением предложения и повышением качества услуг. На данный момент в Краснодарском крае функционирует 11 тысяч объектов размещения. При этом за последние 5 лет открылось более 200 новых отелей, а за десятилетие реализовано 25 крупных инвестпроектов на сумму почти 21 млрд рублей. Значительную роль в этом сыграла государственная поддержка: с 2021 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» около 100 предпринимателей получили субсидии на сумму порядка 2 млрд рублей для развития инфраструктуры. Еще одна составляющая развития инфраструктуры гостеприимства - курортный сбор. За 7 лет он пополнил бюджет края на 2,8 млрд рублей, что позволило обновить и создать 150 территорий — скверов, парков, набережных и пляжных зон.

Инфраструктура отдыха на Кубани включает в себя более 200 современных санаториев для оздоровления, около 7 тысяч гостевых домов для бюджетного размещения, свыше 350 объектов категории 4–5 звезд, 87 отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено», кемпинги и глэмпинги для отдыха на природе, пляжи и горнолыжные трассы, винодельни и турмаршруты, событийные мероприятия.

В ходе дискуссии в рамках заседания парламентарии адресовали министру ряд вопросов и обозначили предложения по дальнейшему развитию отрасли.

В частности, первый зампредседателя профильного комитета Андрей Булдин сделал акцент на приоритетных задачах ведомства.

Депутатам в ходе совещания представили презентационный материал, ключевым разделом которого стали ответы на вопросы народных избранников, собранные в ходе общения с жителями в избирательных округах.

Юрий Бурлачко подводя итоги заседания, отметил, что обсуждение в рамках «парламентского часа» позволило шире взглянуть на работу министерства и затронуть проблемные вопросы.

Спикер Кубанского парламента выразил уверенность, что подготовленная информация будет востребована в работе депутатов всех уровней и органов местного самоуправления, а формат встречи окажется полезен для поиска и проработки путей решения актуальных проблем.