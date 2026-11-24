Задержанный губернатор Мурманской области указал в декларации дом в Испании

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, задержанный по подозрению в хищении и растрате, указал в декларации дом в Испании. Об этом сказано в налоговой декларации чиновника, пишет ТАСС.

Чиновник задекларировал жилой дом в Испании площадью 176 кв. м, которым владеет совместно с женой. По итогам 2025 года Чибис заработал чуть более 5,18 млн рублей. Также на нем зарегистрировано шесть банковских счетов на общую сумму 7,22 млн рублей. Источниками дохода Чибиса указаны зарплата в региональном правительстве и проценты по вкладам в ВТБ.

В перечне имущества также значатся две квартиры в Москве и одно машиноместо, два гаража, три земельных участка в Мурманской области, автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, мотовездеход Can-Am Outlander и снегоход Arctic Cat Bearcat.

Чибис задержан 23 ноября. В МВД сообщили, что его задержание связано с делом о хищении 39 млн рублей и растрате более 1 млрд рублей на реконструкции дороги.

Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области в марте 2019 года. В сентябре 2019 года его избрали главой региона. В апреле 2024 года пережил покушение после встречи с гражданами в Апатитах.