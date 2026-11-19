Парламент Эстонии поддержал закрытие границы с Россией

Парламент Эстонии одобрил постановление о закрытии погранпереходов на границе с Россией. Оно не является окончательным решением о закрытии границы, а предлагает правительству рассмотреть этот вопрос. Обсуждение планируется 20 ноября, но ожидается, что решение будет принято.

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Конкретные сроки и порядок ограничений определят власти. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о планах закрыть все пункты пропуска с 1 декабря. Он объяснил это решение "диверсионной атакой" на эстонскую военную компанию, которая произошла в ночь на 14 ноября. По словам главного прокурора Астрид Аси, по подозрению в причастности к диверсии были задержаны восемь граждан Латвии. Но виновной все равно была определена Россия.

В ходе обсуждения некоторые депутаты предупредили о возможных экономических последствиях для бюджета и населения. А член правовой комиссии Валдо Рандпере отметил, что закрытие границы не предотвратит проникновение диверсантов, зато станет сигналом Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытие границы "очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии".