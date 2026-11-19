В Госдуме готовят правила, по которым компенсации за задержку выплат могут сильно вырасти

Депутаты хотят лучше защитить работников: увеличить компенсации за просрочку выплат и упростить взыскание долгов с работодателей. Документы внесли в Госдуму 10 ноября 2026 года.

По новым правилам минимальная компенсация за каждый день задержки может составить 0,5 % от невыплаченной суммы. Сейчас ее считают по другой формуле - не меньше 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Разница получается заметная: если работодатель на 10 дней задержит 50 000 рублей, по новым нормам работнику начислят 2 500 рублей, а по действующим - примерно 467 рублей. Новые правила будут работать не только для зарплаты, но и для отпускных, выплат при увольнении и других обязательных платежей.

Инспекторы труда смогут сами рассчитывать и взыскивать компенсацию, даже если работодатель ее не посчитал. При этом решение о принудительном взыскании инспектор примет в течение пяти рабочих дней после того, как истечет срок исполнения предписания. Если предписание оспаривали в суде, отсчет начнут с даты вступления судебного решения в силу.

Еще одно изменение касается случаев, когда у компании нет денег на счете. По проекту исполнительное производство не станут закрывать из‑за этого: взыскание продолжат за счет другого имущества работодателя. Кроме того, компенсацию разрешат взыскивать даже после того, как компания погасит основной долг.

Планируется, что новые правила начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Пока продолжает работать прежний порядок - по статье 236 ТК РФ.