Ушаков: На встрече Путина и Трампа не было сделано особо важных заявлений

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было сделано особо важных заявлений, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, основной темой стали вопросы урегулирования украинского конфликта. Ушаков добавил, что встреча прошла хорошо, делегация познакомилась с новым главой аппарата Белого Дома.

"Особо важных заявлений ни одна сторона не делала", - сказал помощник Путина ИС "Вести". Он отметил, что все готовятся к трехсторонней встрече лидеров России, США и Китая, которые впервые проведут переговоры в таком составе.





Ранее президенты России и США встретились в Шэньчжэне. После окончания пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Владимир Путин провел краткую беседу с Дональдом Трампом. Двусторонняя встреча длилась примерно 48 минут.