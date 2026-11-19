В школах Нового Уренгоя жалуются на антисанитарию после прихода клининговой компании

В Новом Уренгое родители и учителя бьют тревогу из-за грязи в школах, включая Арктический лицей. По их словам, с сентября уборку выполняет подрядная организация, которая не справляется с работой, сообщает Муксун.fm со ссылкой на местную жительницу.

По ее словам, в классах уборка не проводится вообще, а в туалетах фекалии лежат неделями. Из питьевого фонтана льется жидкость, похожая на рвотные массы. В бассейне — плесень, вонь и неработающая сантехника. Другие родители также подтверждают проблему.

В администрации Нового Уренгоя сообщили, что уборка школ передана клининговой организации по результатам конкурсных процедур. Там признали, что поставщик услуг не в полной мере выполняет обязательства по укомплектованию штата, и сейчас школы ведут претензионную работу.