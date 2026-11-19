Полицейские Парижа устроили акцию протеста у Елисейского дворца

Около 500 сотрудников полиции провели акцию протеста в Париже возле министерства внутренних дел. Они требовали встречи с министром внутренних дел Лораном Нуньесом для пересмотра условий оплаты труда, в частности увеличения надбавки за службу в условиях повышенного риска.

Нуньес заявил о готовности власти работать над повышениями и пообещал подготовить новое соглашение. Ранее правительство предлагало поэтапное увеличение к 2029 году, однако профсоюзы сочли это предложение недостаточным. Помимо финансовых требований, полицейские указывают на критическую нехватку личного состава (из-за низкой зарплаты) и чрезмерную нагрузку из-за непрекращающихся массовых демонстраций во Франции.

В связи с истощением сил часть сотрудников использовала законную возможность медицинского обследования, чтобы не выходить на службу. И 17 ноября около тысячи полицейских обратились к врачам. На фоне затяжных беспорядков в стране, начавшихся в сентябре, полицейские профсоюзы заявили о готовности к новой общенациональной акции, запланированной на 26 ноября, если требования по зарплате и снижению нагрузки на сотрудников не будут выполнены.

После беспорядков 17 октября власти Франции практически каждые выходные привлекают дополнительные силы полиции и жандармерии. Те считают, что их используют без должного вознаграждения.