В Свердловской области прогнозируют ноябрьскую оттепель

Зима пока не спешит приходить в Свердловскую область. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается оттепель.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, движение атмосферного фронта 21-22 ноября будет сопровождаться осадками смешанного характера. Также вероятен гололед. Температура в дневные часы повысится до оттепели +1, +3 градуса.

"Согласно предварительным прогнозам, в последние 5-6 ноябрьских дней на Урале усилится циклоническая деятельность, выпадет снег, похолодает", - отмечается в прогнозе.

Напомним, что в конце октября в Свердловской области также наблюдалось аномальное потепление.