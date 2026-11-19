С российской стороны во встрече поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты России и США встретились в Шэньчжэне. После окончания пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Владимир Путин провёл краткую беседу с Дональдом Трампом.



