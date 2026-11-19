В России продадут меньше машин Lada, потому что кончились льготные кредиты на них

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сделал прогноз продаж в ноябре автомобилей Lada. Также он объяснил причину снижения этого показателя.

В сентябре продано 32,3 тыс. Lada. К концу сентября лимиты финансирования программ господдержки спроса – тех же льготных автокредитов – кончились, и господдержка была остановлена. Позже Правительство согласовало перезапуск программ господдержки с декабря.

"В ноябре объем продаж составит менее 30 тыс. автомобилей. Снижение обусловлено завершением программ льготного кредитования. Возобновление программы в декабре позволит рассчитывать на отложенный спрос и догоняющие объемы продаж", - приводит "Интерфакс" слова Соколова, сказанные на полях Транспортной недели.

В октябре 2026 г. стало известно, что в третьем квартале года россияне стали брать больше денег в кредит на покупку машин с пробегом: средний размер займа вырос до 1,3 млн руб. - год назад он составлял 1,19 млн. При этом кредиты стали чуть доступнее: средняя ставка опустилась с 26 % до 20,9 % годовых.