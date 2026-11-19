Защитник ХК "Автомобилист" включен в состав сборной "Россия 25"

Защитник екатеринбургского ХК "Автомобилист" Илья Карпухин включен в состав сборной "Россия 25" на предстоящий Кубок Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.

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Матчи турнира пройдут в Москве с 9 по 13 декабря. Российская команда встретится со сборными Беларуси и Казахстана. Также в рамках Кубка пройдет турнир по хоккею 3х3.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации хоккея России, в состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала вошли следующие игроки.

Вратари:

Петр Андреянов (Сочи), Семен Вязовой (Салават Юлаев), Максим Моторыгин (Динамо), Александр Смолин (Металлург).

Защитники:

Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов (оба – Авангард), Григорий Дронов (Трактор), Егор Замула (ЦСКА), Илья Карпухин (Автомобилист), Богдан Конюшков (Торпедо), Никита Лямкин (Ак Барс), Даниил Пыленков (Динамо), Александр Сиряцкий (Металлург), Ярослав Цулыгин (Салават Юлаев).

Нападающие:

Виталий Абрамов (Амур), Руслан Абросимов (Северсталь), Андрей Белозеров (Нефтехимик), Егор Виноградов (Торпедо), Никита Гусев (Сочи), Максим Джиошвили (Трактор), Александр Жаровский (Салават Юлаев), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба – Локомотив), Артем Ильенко (Авангард), Прохор Полтапов, Назар Привалов, Максим Соркин (все – ЦСКА), Илья Сафонов (Ак Барс), Дмитрий Силантьев (Металлург).

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что сборная России готова к техническим победам над соперниками при их отказе участвовать в соревнованиях на международной арене.