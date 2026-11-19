На Урале суд взыскал сотни тысяч рублей за ДТП по вине баранов

На Среднем Урале суд взыскал почти 640 тысяч рублей в пользу водителя, чей автомобиль пострадал в столкновении с беспризорными баранами.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все произошло в июле 2026 года на автодороге "Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный". Автомобиль Hyundai ехал поздно ночью в условиях пониженной видимости и после вспышки молнии перед машиной внезапно возникло стало баранов. Водитель пытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили владельца животных и связь между ДТП и нарушением правил прогона скота. По заключению эксперта, ремонт автомобиля оценили в 611 тысяч 600 рублей.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с хозяина стада эту сумму в счет возмещения ущерба, а также расходы на госпошлину и независимую экспертизу. Всего фермер заплатит 639 тысяч 332 рубля.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд обязал виновника ДТП содержать сына погибшего мотоциклиста.