В школе на Камчатке 32 человека заразились кишечной инфекцией

Ученики и сотрудники школы в Петропавловске-Камчатском обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает СУСК России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что в школе №3 зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. 13 ноября в медицинские учреждения поступили 28 учащихся и четыре сотрудника образовательного учреждения. Отмечается, что госпитализация заболевшим не потребовалась, им оказана амбулаторная помощь. Следственный комитет начал проверку.

Прокуратура края сообщила, что проконтролирует ход санитарно-эпидемиологического расследования по факту заболевания школьников. В образовательном учреждении введен карантин, учебный процесс временно приостановлен. Специалисты устанавливают источник инфекции и пути ее передачи.