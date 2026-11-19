Армия России уничтожила на Украине две электроподстанции и сухогруз

Армия России ударила беспилотниками по объектам энергетики и портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ.

В Одесской области уничтожены:

- Электроподстанции ПС-110 "Каролино" в Каролино-Бугазе и ПС-110 в Белгород-Днестровском, которые распределяли энергию для обеспечения функционирования портовой инфраструктуры и логистических центров в Одесской области;

- в порту Черноморск – объекты инфраструктуры, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ; сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для украинских войск.

Кроме того, уничтожена электроподстанция ПС-330 "Сумы Северная" в Сумах, распределявшая электроэнергию для обеспечения функционирования предприятий военной промышленности Украины и логистических центров в Сумской области, сообщает Минобороны России.