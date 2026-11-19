Замглавы Росмолодежи предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Заместителю руководителя Росмолодежи Денису Аширову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что ту же статью вменили проректору по региональному развитию университета "Синергия" Михаилу Ерофееву.

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест двух фигурантов по делу о хищении почти 20 млн рублей. Никто из них свою вину не признает.

Уголовное дело касается исполнения двух госконтрактов, которые Росмолодежь заключила с университетом "Синергия" в 2023 и 2024 годах. В учебном заведении были проведены масштабные обыски и выемка документации.