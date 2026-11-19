Движение поездов по Крымскому мосту остановлено из-за атаки беспилотников

Движение поездов по Крымскому мосту временно остановлено. Причина – ночная атака беспилотников. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты проведут оценку нанесённого ущерба, сообщает Минтранс России.

Это не первая атака на мост в последние дни. ВСУ атаковали Крымский мост утром 16 ноября. Движение автотранспорта было приостановлено. Вечером оно было возобновлено в реверсивном режиме.

В ночь на 17 ноября атаки украинских БПЛА на мост повторились. В результате была повреждена конструкция магистрали. Сначала было объявлено о приостановке движения магистрали, а затем было возобновлено движение поездов.