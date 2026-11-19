WSJ: ЕС усиливает свою зависимость от Китая

ЕС сталкивается с растущей зависимостью от китайских технологий возобновляемой энергетики после отказа от российского топлива. Об этом пишет The Wall Street Journal. Дешевое оборудование из КНР ускоряет энергетический переход, но вытесняет европейских производителей, что создает риски утраты промышленных знаний и компетенций.

Китай контролирует значительную часть рынка: на его долю приходится около 80% мировых мощностей по выпуску солнечных модулей и 77% — аккумуляторов для электромобилей. Китайские электромобили на 35% дешевле европейских, а оборудование для ветряных турбин — на 30-45%. Для защиты рынка ЕС рассматривает требования по использованию европейской продукции в госзакупках, однако это может повысить цены и замедлить анонсированный "зеленый переход". Также существуют риски безопасности: ранее ЕС уже запрещал использование китайских инверторов из опасений перед возможными масштабными отключениями энергии.

Торговый дефицит ЕС с Китаем превышает 360 млрд евро, то есть на эту сумму ЕС больше покупает товаров из Китая, чем продает. А Пекин удерживает контроль над критически важными минералами и микросхемами.

Для снижения зависимости ЕС разрабатывает "инструмент солидарности" для диверсификации цепочек поставок, сообщали ранее западные СМИ. Но Европа, избавляясь от "российской зависимости", все больше попадает в китайскую, заключает издание.

