NYT: Трамп разочарован в Вэнсе

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом ухудшаются из-за критики последним войны с Ираном, пишет The New York Times.

Разногласия возникли после того, как Вэнс в соцсетях назвал войну с Ираном главной причиной разгромного поражения республиканцев на выборах в конгресс. Трамп, по данным источников, изначально был недоволен тем, что Вэнс не поддержал решение о бомбежках Ирана. В политических кругах пост Вэнса расценили как сигнал о его претензиях на кресло президента.

Ранее СМИ называли Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вероятными преемниками Трампа. Однако теперь Трамп начал выделять Рубио, публично и в частных беседах называя его сильным кандидатом. В отличие от Вэнса, Рубио слывет ястребом и поддерживает курс на использование военной силы против Ирана.

Как писало Politico, в партии уже обсуждают, что будет после Трампа. Внутри партии звучат призывы к взвешенной позиции. А успех зависит от привлечения избирателей-центристов. Сенатор Джон Кертис также призвал партию осмыслить свое поражение, а не искать виновных. По мнению ряда экспертов, независимые избиратели уходят к демократам прежде всего из-за негативного отношения к самому Трампу, а Республиканская партия не должна быть "партией Трампа". И Вэнс пытается осторожно двигаться в этом направлении. Но далеко не факт, что он станет новым лидером республиканцев.