Италия выразила протест Киеву за попадание своих депутатов на сайт "Миротворец"

Семь депутатов Европарламента от Италии внесены на скандальный украинский сайт "Миротворец". Все они представляют оппозиционное движение "Пять звезд" и призывали закрыть сайт, заявив, что он распространяет ненависть и дезинформацию, ибо в открытом доступе публикуются персональные данные "врагов Украины".

Рим выразил протест против включения в "черный список" итальянских евродепутатов. Об этом заявил МИД Италии. Министр иностранных дел Антонио Таяни обратился к послу Италии в Киеве Карло Формозе с просьбой обратиться к украинским властям за разъяснениями. Он напомнил, что свобода выражения мнений и уважение политического плюрализма являются основополагающими принципами демократии, к которой на словах стремится Киев.

В самой Италии "украинский вопрос" становится одним из главных накануне важных выборов в 2027 году, поскольку выражает внешнеполитическй курс страны. В итальянской коалиции сохраняются разногласия: "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини выступает против поставок оружия Украине, а Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто поддерживают антироссийский и проукраинский курс. На днях лидер партии "Национальное будущее" генерал Роберто Ванначчи предложил премьеру Джордже Мелони прекратить помощь Киеву в обмен на поддержу оппозиции после выборов.