БПЛА атаковали Курск, в одном из зданий произошло задымление

Украинские беспилотники атаковали Курск, предварительно, в одном из зданий в центре города есть задымление. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, над Курском сработала система ПВО. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в своем telegram-канале Хинштейн написал, что всего в период с 09:00 18 ноября до 09:00 19 ноября над регионом сбито 123 беспилотника. В деревне Сопеловка Курчатовского района 57-летний мужчина при погрузке свеклы наступил на взрывное устройство, у него травма ноги. Помимо этого, в результате падения обломков сбитых БПЛА в Курске частично повреждены шесть МКД и один частный дом.