БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

Беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти в вблизи Альметьевска в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что крупного пожара при атаке удалось избежать.

Беспилотники атаковали юго-восток республики сегодня рано утром. Также повреждены несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 53 украинских БПЛА. Дроны были сбиты в том числе над Татарстаном, их число не уточняется.