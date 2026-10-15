Президент Венесуэлы Мадуро и его жена отвергли новые обвинения на заседании суда в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес отвергли предъявленные им новые обвинения на заседании федерального суда Южного округа Нью-Йорка, сообщает ТАСС.

"Это ложные обвинения против меня", - ответил Мадуро на вопрос о признании вины. Когда судья Элвин Хеллерстайн повторно попросил его уточнить, признает ли он себя виновным, Мадуро ответил: "Я полностью отвергаю этот документ". После этого судья распорядился внести в протокол заявление о непризнании вины.

Флорес, которой также предложили высказаться по поводу предъявленных обвинений, сообщила: "Я абсолютно невиновна".

В ходе заседания представители прокуратуры также предложили перенести начало судебного разбирательства на две недели. Адвокат Мадуро Барри Поллак назвал предложенный график напряженным с учетом новых обвинений, однако выразил надежду, что его удастся соблюсти.