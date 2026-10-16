Аэропорт "Кольцово" возобновил свою работу

В Екатеринбурге сняты ограничения с аэропорта "Кольцово", введенные еще утром. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Напомним, что с утра 16 октября в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. После этого в аэропорту оказались задержаны почти два десятка рейсов. Пассажиров просили дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.