Лукашенко: В Белоруссии надо расширить сеть отрядов народного ополчения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране нужно расширять сеть отрядов народного ополчения. Оно должно базироваться в определённых деревнях в сельском совете.

"У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то ещё создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой", - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, которые умеют обращаться с оружием. Оно нужно, чтобы люди в случае военного времени могли защитить себя, свою семью, свой населенный пункт, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.