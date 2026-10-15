Квартира Тимура Иванова в центре Москвы перешла государству

Квартира в центре Москвы, принадлежавшая бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, перешла в собственность государства. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Денис Балуев.

По его словам, жилье изъяли по первому приговору — после рассмотрения дела о растрате при покупке паромов.

В квартире были прописаны дети бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой, добавил адвокат.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб.