У Зеленского назревает конфликт с премьером Корецким

На Украине зреет конфликт между Зеленским и главой правительства Сергеем Корецким, занявшим этот пост летом.

О напряженности в отношениях пишет издание "Страна" со ссылкой на источники в окружении киевского главаря. Изначально Корецкий назначался как доверенное лицо окружения Зеленского. Он зарекомендовал себя на руководстве предприятиями "Укрнафта" (отобранными у бывшего олигарха Игоря Коломойского) и "Нафтогаз" как безотказный управленец, готовый выполнить любые задачи, поэтому Зеленский доверил ему премьерский портфель. Но после назначения поведение Корецкого изменилось. Ряд поручений и рекомендаций со стороны Зеленского она стал игнорировать и вести свою игру. Более того, премьер начал заигрывать с представителями грантовых организаций, которые в альянсе с НАБУ и САП развернули кампанию против Зеленского. Также он ведет переговоры с европейскими партнерами в обход офиса Зеленского, жалуясь им на авторитарные методы управления.

В свою очередь, министры выражают недовольство Корецким и регулярно жалуются на него Зеленскому. Это вызвало серьезный кризис в отношениях. В кулуарах уже прогнозируют, что весной Зеленский отправит Корецкого в отставку, возложив на него вину за зимние трудности, а они неизбежны.