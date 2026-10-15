Путин заявил, что украинские боевики не смогли нанести большой ущерб НПЗ

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики со вчерашнего дня бьют по российским НПЗ. Однако не смогли нанести большого ущерба, сообщают РИА Новости.

"Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают", заявил глава государства на форуме-съезде общественной организации "Деловая Россия".

По словам президента, Россия будет реагировать на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам.

Напомним, в ближайшее время Россия поставит в США больше 300 тыс. т, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т дизеля. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объём поставок может достичь 3 млн т. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами". А вот украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, в ярости. Он выразил разочарование позицией США, связав это с недавними договоренностями о поставках российского дизельного топлива. Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что выгода такой сделки для России - в том, что российские компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту.