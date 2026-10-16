Песков: Передача активов пяти иностранных компаний - продолжение тренда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление "продолжением тренда".

Представитель Кремля отметил, что одним из основных факторов такого решения стало то, что эти компании из недружественных стран.

Песков напомнил, что речь идет о государствах, которые незаконно удерживают российские активы, а также "принимают участие в незаконной экспроприации собственности российских компаний".

Ранее президент России Владимир Путин своим указом оформил передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление. Речь идет об активах производителя напольных покрытий Tarkett, компании – владельца бренда подгузников Helen Harper Ontex и трех иностранных упаковочных компаний.