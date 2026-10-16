В аэропорту Екатеринбурга задержаны почти два десятка рейсов

В пятницу, 16 октября, в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны почти два десятка рейсов.

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Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны рейсы в Москву, Ереван, Ноябрьск, Хургаду, Ханты-Мансийск, Самару, Красноярск, Уфу, Нягань, Салехард, Сочи, Душанбе, Казань – всего 19 рейсов. Некоторые рейсы, например в Москву и Новосибирск, отменены.

В пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга сообщили, что в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

"Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании", - призывают в Кольцово.

Напомним, что с утра 16 октября в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности.