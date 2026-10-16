В Европе быстро снижаются темпы закачки газа в подземные хранилища

В Европе быстро снижаются темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Старый свет смог заполнить их лишь на 74% от нужного для зимы объёма.

По состоянию на 14 октября, указанный показатель на 14,85% ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Годом ранее речь шла о заполнении к этому же времени на 83%, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Европе ждут дефицит газа - не хватит около 14 млрд куб. м (примерно 7% спроса). Этого объёма хватило бы на 10-12 млн домохозяйств.