WSJ: Киев предложил США сделку по Starlink

Киев предложил Вашингтону сделку на основе взаимных уступок: стодневный мораторий на удары по российским объектам энергетики в обмен на расширение покрытия Starlink на 300 км вглубь России. Переговоры об этом прошли в Киеве с участием группы американских конгрессменов, пишет The Wall Street Journal.

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Эксперты отмечают, что расширение зоны действия спутников критически важно для наведения высокоточного оружия. В последнее время работа Starlink на Украине стала нестабильной, что связывают с требованием президента США Дональда Трампа остановить атаки на российские НПЗ. Хотя в Белом доме официально не признают ограничение работы системы, источники WSJ уверены, что это способ США склонить украинское руководство к уступкам.

Накануне агентство Reuters сообщило, что приказ ограничить смежную систему Starshield для Украины поступил из Белого дома, но не от Трампа.