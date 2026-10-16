В Москве открыли мемориальную доску военкору Ивану Зуеву

В Москве установили мемориальную доску в честь военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева. Памятный знак разместили на здании медиагруппы "Россия сегодня".

На церемонии собрались родные, друзья и коллеги журналиста. Коллега Зуева Юрий Войткевич, который вместе с ним получил тяжелое ранение в командировке, сказал: "Его жизнь стала ценой той правды, той информации, которую он добывал".

Друг Ивана, спецкор газеты "Коммерсант" Александр Черных, поделился воспоминаниями: "Ваня был самый добрый, самый открытый, самый искренний человек из всех журналистов на войне. И он всегда был готов помочь".

Напомним, Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе более 10 лет работал в Накануне.RU. С 2023 года он освещал события в зоне боевых действий СВО в составе РИА Новости, делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных.

16 октября 2025 года Зуев погиб во время съемок репортажа в Запорожской области от удара украинского беспилотника.

Иван Зуев с военными почестями похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени. Ему посмертно присвоен Орден мужества.