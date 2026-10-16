Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам свыше полумиллиона из-за "отключения электричества"

Пенсионерка из Екатеринбурга доверилась "соседке" по дому и потеряла 552 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

14 октября в отдел полиции обратилась местная жительница 1962 г.р. по ее словам, 6 октября ей позвонила неизвестная, представившаяся соседкой по дому. Незнакомка рассказала, что в мессенджере появилось сообщение о предстоящем отключении электроэнергии в их доме и порекомендовала проголосовать на указанном сайте за подключение генератора. После она попросила озвучить код из SMS-сообщения, которое поступило на телефон пенсионерки.

Затем ей позвонили "сотрудники "Росфиннадзора" и ФСБ", заверив, что она должна задекларировать наличные, так как неизвестные завладели ее персональными данными. Чтобы это сделать, нужно было передать деньги в Казначейство России через курьера.

О том, что все это мошенническая схема пенсионерка узнала только от сотрудников полиции 14 октября.

"Оперативники проводя расследование, установили причастность к данному преступлению мужчины 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение аналогичных преступлений. Мужчина дал признательные показания, указав, что денежные средства были оставлены в тайнике на территории города Екатеринбурга. За свои действия он получил вознаграждение в размере 7 тыс. 330 рублей", - рассказали в полиции.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере". Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Полиция настоятельно призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, особенно в ситуациях, связанных с передачей денежных средств. В случае подозрительных звонков не стесняйтесь сообщать в правоохранительные органы.