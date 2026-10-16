Екатеринбургский студент показал следователям, как сжигал полицейские авто

В Екатеринбурге предъявлено обвинение подростку, который поджег автомобили полиции. Сам он рассказал и показал следователям, как все происходило.

Напомним, в ночь на 15 октября юноша по заданию кураторов, с которыми он вел переписку в интернете, совершил поджог двух служебных автомобилей МВД, стоявших у здания по улице Уральской в Екатеринбурге. Его действия были пресечены полицейским, который был вынужден применить табельное оружие.

После этого поджигатель был задержан. Им оказался 17-летний студент местного колледжа, подрабатывавший курьером по доставке роллов. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ "Диверсия, совершенная организованной группой, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба". Сейчас с ним продолжаются следственные действия.

"В ходе проверки показаний на месте фигурант продемонстрировал свои противоправные действия, детализировав данные им признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подростку меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу", - рассказали в СК.

В ведомстве отмечают: доверчивые подростки, выполняя, на первый взгляд, простые задания злоумышленников, становятся фигурантами уголовных дел о преступлениях, за которые предусмотрено строгое наказание.